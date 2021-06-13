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أخبار محلية > يحق للمرأة التسجيل دون محرم.. “الحج والعمرة” توضح اشتراطات وآلية التسجيل للحجاج
13/06/2021   2:09 م

يحق للمرأة التسجيل دون محرم.. “الحج والعمرة” توضح اشتراطات وآلية التسجيل للحجاج

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الأحد)، اشتراطات وآلية التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

وأشارت الوزارة إلى إتاحة التسجيل للمقيمين من داخل المملكة والمواطنين ممن لم يسبق له الحج خلال الـ5 سنوات الأخيرة، وإتاحة تسجيل الرغبات بشكل فردي، كما يحق للمرأة التسجيل دون محرم (مع عصبة النساء).

واشترطت أن تكون الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً)، من المحصنين بأحد الأنواع الثلاثة: (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة)، إضافة إلى الخلو من الأمراض المزمنة.

وأبانت الوزارة آلية التسجيل والتي تتم من خلال الموافقة على الضوابط والشروط، ثم إدخال البيانات، ثم التحقق من الأحقية للحج (خلال الفترة من 3 إلى 13 ذي القعدة)، موضحة أنه في 13 ذي القعدة يتم استكمال التقديم المبدئي، وفي 15 ذي القعدة يتم اختيار باقة الخدمة واستكمال الحجز والدفع الإلكتروني.

وأوضحت أن الفرز يتم بناء على تحقيق المعايير الصحية والتنظيمية، وتكون الأولوية لمن لم يسبق له أداء فريضة الحج، مع مراعاة الفئات العمرية، مبينة أن شراء الباقة والسداد يكون خلال 3 ساعات من اختيار الباقات تجنبا للإلغاء.

اشتراطات الحج

وفق “أخبار 24”.

يحق للمرأة التسجيل دون محرم.. “الحج والعمرة” توضح اشتراطات وآلية التسجيل للحجاج

أخبار محلية
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