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أخبار المناطق > السيطرة على 90% من حريق منتزه الأمير سلطان جنوبي أبها
13/06/2021   2:09 م

السيطرة على 90% من حريق منتزه الأمير سلطان جنوبي أبها

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تمكنت فرق الدفاع المدني بعسير، من السيطرة على 90% من الحريق الذي نشب في منتزه الأمير سلطان جنوبي أبها.

وشارك في عمليات الإطفاء والسيطرة على الحريق، عدد من الجهات المعنية، فيما ستستمر فرق الدفاع المدني في متابعة أعمال التبريد لأشجار العرعر الموجودة بالمنطقة.

وذكرت المصادر، وفقا لقناة “الإخبارية”، أن أسباب الحريق غير معلومة حتى الآن، فيما لم يُسفر الحادث عن وقوع أي إصابات. وفق “أخبار 24”.

وكانت فرق الإنقاذ والإطفاء التابعة لفرع المديرية العامة للدفاع المدني بمدينة أبها، قد باشرت، اليوم (الأحد)، حريقاً اندلع في أجزاء من منتزه الأمير سلطان بالشغف.

السيطرة على 90% من حريق منتزه الأمير سلطان جنوبي أبها

أخبار المناطق
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