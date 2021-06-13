ضمن توسعة “فوسفات 3” .. “معادن” تقترب من إنجاز مشروع مصنع الأمونيا برأس الخير الصناعية

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، إنجاز عمليات ما قبل التشغيل لمرافق مصنع الأمونيا بقيمة 900 مليون دولار في مدينة رأس الخير الصناعية، والمتوقع الانتهاء من أعمال البناء به في الربع الأخير من عام 2021 مع التشغيل الكامل في الربع الأول من عام 2022م.
ويُعد مصنع الأمونيا أول مشروع ضمن توسعة “فوسفات 3” في محفظة “معادن” للأسمدة الفوسفاتية، بتكلفة قدرها 6.4 مليار دولار؛ التي تتضمن عملية التطوير الكاملة للأسمدة الفوسفاتية من المنجم إلى السوق.
وأوضح رئيس معادن التنفيذي المكلف المهندس عبد العزيز الحربي، أن توسعة المصنع سترفع القدرة الإنتاجية للأمونيا بأكثر من مليون طن، لتصل إلى 3.3 مليون طن، مما يجعل شركة معادن من أكبر منتجي الأمونيا في شرق قناة السويس.
وبين أن توسعة “فوسفات 3” سترفع الطاقة الإنتاجية للأسمدة الفوسفاتية بحوالي 3 ملايين طن، لتصل معادن إلى طاقة إنتاجية إجمالية تتجاوز 9 ملايين طن، وستسهم هذه الزيادة في الإنتاج في تعزيز مكانة “معادن” كأحد أكبر ثلاثة منتجين للأسمدة الفوسفاتية عالمياً، وتمكين المملكة لتصبح ثاني أكبر مصدّر للأسمدة الفوسفاتية في العالم. وفق “أخبار 24”.
وأكد الحربي أن معادن حريصة على مواصلة أعمال البناء خلال جائحة كورونا، حيث إن أكثر من 4 آلاف موظف سجّلوا أكثر من 14 مليون ساعة عمل بأمان لتسليم أعمال البناء في مشروع “الأمونيا 3” على مدى الـ32 شهراً الماضية.
وبدأت “معادن” الإنتاج التجاري للأسمدة في عام 2011، لتصبح بين أكبر ثلاثة منتجين للأسمدة الفوسفاتية في العالم.