بينها تسوس الأسنان والاكتئاب .. تعرف على أكثر الأمراض انتشارًا في الوطن العربي

رغم تصدر فيروس كورونا نشرات الأخبار حول العالم، فإن هناك أمراضًا أخرى كثيرة الانتشار على المستوى العالمي بشكل عام، والعربي خاصة.
وبحسب الدراسات الطبية، فإن هناك أكثر من 15 مرضا تنتشر جميعها في الوطن العربي بشكل كبير، أبرزها تسوس الأسنان، والاكتئاب، والحساسية، والسكري، وارتفاع الكوليسترول، على الترتيب.
وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز الأمراض وأعراضها، وعوامل خطرها وطرق الوقاية منها.
1- تسوس الأسنان
يحدث تسوس الأسنان أو عفن الأسنان، بسبب عدم نظافة الأسنان، أو المداومة على أكل الحلوى، أو النشويات المطبوخة (الكربوهيدرات المخمرة)، وتتحول هذه المواد عند عدم التنظيف إلى أحماض بسبب الجراثيم الموجودة في تجويف الفم، أثناء 20 دقيقة، ثم تتحول إلى طبقة لزجة تغطي الأسنان.
ثم تهاجم الأحماض المعادن الموجودة في الطبقة الصلبة من السن، ما يؤدي إلى حدوث ثقوب صغيرة، وبالتكرار تستطيع الجراثيم والأحماض الوصول للطبقة الثانية من السن، لتزداد وتيرة وسرعة التعفن.
عوامل الخطر
تكمن عوامل الخطر في عدم تجنب الكربوهيدرات، والاستهلاك المفرط للمشروبات المحلاة، والمياه المعدنية، إضافة للعمر والجفاف حول الفم، ووجود الحشوات المركبة، أو اضطرابات التغذية، والحرقة في المعدة، أو تناول علاجات لمرض السرطان.
كما يمكن لبعض الجراثيم المسببة لتعفن الأسنان أن تنتقل من شخص إلى آخر من خلال القبل أو استعمال أدوات مشتركة، خاصة مع الأطفال.
مضاعفات
من مضاعفات تسوس الأسنان ظهور “الخراج”، وتساقط الأسنان أو تكسرها، والإصابة بالالتهابات الحادة، وسوء التغذية والخسارة في الوزن، بسبب الأوجاع، وفي بعض الحالات النادرة جدا، قد يؤدي الخُراج إلى تلوث حاد قد يشكل خطرا على حياة المريض إذا لم تتم معالجته كما ينبغي.
نصائح
وعليك لتجنب حدوث ذلك، أن تنظف أسنانك بعد الأكل أو الشرب، وزيارة طبيب أسنان بشكل منتظم، وشرب المياه من الصنابير، وتجنب الأطعمة الغنية بالسكر، واستخدام مضادات البكتيريا عند اللزوم باستشارة الطبيب.
2 – الاكتئاب
تشمل أعراض الاكتئاب، فقدان الرغبة في ممارسة الفعاليات اليومية الاعتيادية، الإحساس بالعصبية، الإحساس بانعدام الأمل، ونوبات من البكاء بدون أي سبب ظاهر، واضطرابات في النوم، وصعوبات في التركيز وفي اتخاذ القرارات، زيادة أو نقصان الوزن من دون قصد، إضافة للقلق والضجر، والحساسية المفرطة، والإحساس بالتعب أو الوهن، والإحساس بقلة القيمة، ومشاكل جسدية دون تفسير، أو الأفكار الانتحارية أو محاولات للانتحار.
الأسباب
ليس معروفا، حتى الآن، السبب الدقيق الذي يؤدي إلى ظهور الاكتئاب، وبحسب الدراسات فإنه يكون نتاج عديد من العوامل البيولوجية والوراثية والبيئية والأحداث المحيطة، أو الإصابة بأمراض، مثل: السرطان، أمراض القلب، أو الزهايمر، أو الإيدز.
إضافة إلى التناول المتواصل، لفترة طويلة، لأدوية معينة، مثل أدوية من نوع معين لمعالجة فرط ضغط الدم، أو حبوب منوّمة، أو حبوب منع الحمل في بعض الحالات، ويظهر الاكتئاب في جميع الأعمار، إلا أن النساء اللاتي شخصن بالاكتئاب عالميًا كان عددهن ضعف عدد الرجال.
مخاطر
وتكمن مخاطر الاكتئاب في الإقدام على الانتحار، والإدمان على الكحول، والإدمان على مواد مخدرة، والقلق، وأمراض القلب، وأمراض أخرى، أو مشكلات في علاقات العمل والزواج والعائلة ما يؤدي للعزلة الاجتماعية.
3 – الحساسية
تعرف الحساسية بأنها ردة فعل جهاز المناعة لمواد غير مألوفة له، مثل حبيبات اللقاح، السم من جراء لسعة النحل أو وبر الحيوانات، أو قرص النمل أو الناموس، أو تناول بعض المأكولات.
الأعراض
قد تظهر أعراض الحساسية بصورة مختلفة من شخص لآخر، فيمكن أن تظهر على الجلد، أو في الجيوب الأنفية، أو في المسالك الهوائية التنفسية أو في الجهاز الهضمي.
وتختلف حدة الحساسية ودرجة خطورتها من شخص إلى آخر، فتتراوح الحساسية بين التنبيه الطفيف وحتى التأق (فرط الحساسية)، وهي حالة طوارئ قد تسبب الموت. وفق “أخبار 24”.
المضاعفات
يعد الأشخاص الذين يعانون من نوع واحد من الحساسية هم أكثر عرضة للإصابة بأنواع أخرى من الحساسية، ومن مضاعفات الحساسية أيضًا التهاب الجلد التأتبي (الإكزيمة)، التهاب الجيوب والتهابات الأذن أو الرئتين.
إضافة، للالتهابات الفطرية في الجيوب أو في الرئتين، وداء الرَّشَّاشِيَّات، الذي يزداد لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية للتعفن.
4 – مرض السكري
ويعرف مرض السكري، بأنه عدد من الاضطرابات في عملية هدم وبناء الكربوهيدرات، ويجب أن يكون مستوى السكر في الدم بعد صوم ثماني ساعات، أقلّ من 108 ملغم/ دل، بينما المستوى الحدودي هو 126 ملغم/ دل.
الأعراض
قد لا يشعر الأشخاص المصابون بـ”مقدمات” السكري أو بالسكري الحملي، بأي أعراض إطلاقا، أو قد يشعرون ببعض الأعراض أو جميع الأعراض معًا.
ومن أعراض السكري، العطش، التبول كثيرا في أوقات متقاربة، الجوع الشديد جدا، انخفاض الوزن لأسباب غير واضحة وغير معروفة، التعب، تشوش الرؤية، شفاء أو التئام الجروح ببطء، أو تلوثات وعدوى متواترة، في: اللثة، الجلد، المهبل أو في المثانة البولية.
عوامل الخطر
ومن عوامل الخطر، الإصابة بالسمنة، وقلة النشاط البدني، والتغيرات في أنواع الأطعمة: فالأغذية الشائعة اليوم تشمل المأكولات الجاهزة التي تسبب السكري، كونها غنية بالدهنيات والسكريات التي يتم امتصاصها في الدم بسهولة، مما يؤدي إلى ازدياد “مقاومة الأنسولين”.
5 -ارتفاع الكوليسترول
يشير ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، إلى أن ترسبات دهنية ستتكون داخل جدران الأوعية الدموية، وستعيق هذه الترسبات، في نهاية الأمر، تدفق الدم في الشرايين.
تراكم هذه الترسبات، يزيد احتمال الإصابة بنوبة قلبية، وعدم وصول الدم إلى المخ كما يجب، ما يؤدي إلى الإصابة بسكتة دماغية، وليست هناك أعراض للكوليسترول.
عوامل تؤثر على الكوليسترول
هناك عوامل تؤثر على رفع مستوى الكوليسترول الضار، وهي قلة النشاط البدني، والوزن الزائد، والتغذية غير السليمة وغير المتوازنة، إضافة للعوامل الوراثية والإصابة بالسكري وضغط الدم المرتفع، والتدخين.