المستقبل سيكون مشرقًا.. “ليما” يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد رحيله

وجه لاعب الأهلي السابق لوكاس ليما رسالة وداع لجماهير النادي ، بعد انتهاء علاقته رسمياً مع الفريق.
ونشر ليما على حسابه عبر موقع “انستقرام” مقطع فيديو يستعرض من خلاله بعض لقطاته مع الأهلي، وعلق عليه قائلا: “حان الوقت الآن لوداع النادي الأهلي الكبير وجماهيره الحماسية، لقد كان قرارًا صعبًا ولكن في النهاية كان الأفضل لكلا الطرفين”.
وتابع: “أنا سعيد لمساهمتي مع النادي، وأيضًا لأنني غادرت بنفس الطريقة التي وصلت بها من الباب الأمامي”.
وأضاف: “أود أن أشكر جميع المشجعين الذين دعموني وعائلتي منذ وصولي وحتى اليوم، وأشكر أيضًا جميع منسوبي النادي وجميع زملائي في الفريق، على الوقت الذي قضيته معهم لمدة عامين، لقد كانت تجربة رائعة”. وفق “أخبار 24”.
وأتم: “أتمنى الأفضل للنادي، وأنا متأكد من أن المستقبل سيكون مشرقًا بالاحتراف والجدية”.