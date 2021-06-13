إدارة الاتحاد تقترب من إنهاء أزمة الملعب

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، من إنهاء إحدى أزماته، قبل انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2021-2022.
وبدأت إدارة الاتحاد وفقًا لـ”الرياضية”، تنفيذ أعمال صيانة لأرضية الملعب الرئيس، استعدادًا للموسم المقبل، الذي ينطلق في أغسطس.
وأشارت إلى أنه في حال عودة التدريبات ولم تنتهِ الصيانة، فسيكون الملعب الرديف في نادي الاتحاد خيارًا لإجرائها عليه، بعد عودة اللاعبين من الإجازة.
ولم يستقر الاتحاد حتى الآن على المدينة التي ستحتضن معسكره الإعدادي الخارجي، حيث ستختار المدينة في الأيام المقبلة، بالتنسيق مع المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي.