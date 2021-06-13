حصة استشفائية للاعبي “الأخضر” بعد الفوز على سنغافورة

استأنف المنتخب الوطني الأول، اليوم السبت، برنامجه الإعدادي في معسكره المقام حاليًا في العاصمة الرياض، بعد الفوز الذي حققه على سنغافورة بثلاثية نظيفة أمس الجمعة.
ويستعد “الأخضر” لمباراته الأخيرة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وذلك بمواجهة منتخب أوزبكستان يوم الثلاثاء المقبل.
واكتفى المدير الفني للمنتخب هيرڤي رينارد، بحصة استشفائية في مقر معسكر الأخضر، على أن يواصل اللاعبون تدريباتهم غدٍ الأحد، على استاد الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام. وفق “أخبار 24”.