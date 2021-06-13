بديل “بريجوفيتش”.. مهاجم إماراتي يدخل اهتمامات الاتحاد

كشفت تقارير صحفية، عن دخول أحد نجوم أندية الدوري الإماراتي، ضمن اهتمامات مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وعرض وسيط عربي، وفقًا لصحيفة “هاتريك”، على إدارة الاتحاد مهاجم فريق الجزيرة الإماراتي علي مبخوت، لتمثيل الفريق في الموسم الرياضي المقبل (2021-2022).
وأوضحت الصحيفة أن مبخوط عُرض على الاتحاد؛ بسبب حاجة الفريق لمهاجم مميز في ظل عدم تقديم الصربي بريجوفيتش مستوى مقنعًا طوال مشاركته مع الفريق. وفق “أخبار 24”.
واشارت الصحيفة إلى أن إدارة الاتحاد تسعى للتخلص من بريجوفيتش، وإغلاق ديون النادي من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، وتسجيل لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة.