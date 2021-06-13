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أخبار محلية > السديس يكرم رجل الأمن الذي منع شخصاً من الصعود لمنبر الحرم المكي
13/06/2021   7:40 م

السديس يكرم رجل الأمن الذي منع شخصاً من الصعود لمنبر الحرم المكي

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كرم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، رجل الأمن الوكيل رقيب محمد بن علي الزهراني أحد منسوبي قوة الحج والعمرة، الذي منع شخصاً من الصعود على منبر الحرم خلال خطبة الجمعة.

وشكر السديس رجل الأمن الزهراني على حسه الأمني العالي وحماية أمن المسجد الحرام، وعلى القدرات التي يملكها رجال الأمن في مختلف القطاعات، وعلى شجاعتهم – التي كانت محل تقدير- لحماية المصلين والمعتمرين في الحرمين الشريفين.

وكان وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، استقبل في مكتبه رجل الأمن الزهراني، وأشاد به وبرجال الأمن وبتدريباتهم القتالية عقب الحادثة. وفق “أخبار 24”.

السديس يكرم رجل الأمن الذي منع شخصاً من الصعود لمنبر الحرم المكي

أخبار محلية
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