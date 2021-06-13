في إنجاز يعد الأول في الشرق الأوسط.. فريق طبي بالمملكة ينجح في إجراء عملية نوعية باستخدام الدعامات المطورة

أعلنت وزارة الحرس الوطني، نجاح فريق طبي في مدينة الملك عبد العزيز الطبية التابعة للشؤون الصحية بالوزارة، في تحقيق إنجاز طبي بإجراء عملية نوعية تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.
وأوضحت أن الفريق الطبي تمكن من إجراء عملية لمريضة تعاني من تمدد شرياني معقد في الدماغ، وذلك عبر الأشعة التداخلية للأعصاب باستخدام تقنية الجيل المطور من الدعامات المخروطية عن طريق قسطرة من ثقب صغير في الشريان الفخذي.
وأشارت إلى أن الفريق الطبي مكون من استشاري الأشعة التداخلية للأعصاب بقسم الأشعة والتصوير الطبي الدكتور زياد العريني، وبالتعاون مع قسم جراحة الأعصاب والتخدير، لافتة إلى أن هذا الإنجاز يعد الأول من نوعه في المملكة والأول باستخدام الدعامات المطورة في الشرق الأوسط.وفق “أخبار 24”.