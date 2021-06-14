مُهتم بالتجارة الإلكترونية يقدم نصائح حول كيفية اختيار مواقع التسوق الموثوق بها

وجّه مُهتم بالتجارة الإلكترونية، عدة نصائح حول طريقة اختيار مواقع التسوق الإلكتروني الموثوق بها قبل التعامل معها.
وقال المُهتم بالتجارة الإلكترونية يوسف الدبيخي خلال إحدى حلقات برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه يمكن التوصل للمواقع الموثوق بها من خلال تتبع آراء وتجارب المتسوقين وصناع المحتوى على مواقع التواصل.
وأضاف الدبيخي أن هناك طريقة أخرى وهي الدخول لبعض المواقع التي تقدم مقارنات لاختيار أفضل مواقع التسوق، كما تعرض أيضاً آراء المتسوقين من كل أنحاء العالم. وفق “أخبار 24”.
كيف تعرف مواقع التسوق الموثوق بها وتتأكد منها؟.. إليكم نصائح يوسف الدبيخي -صانع محتوى ومهتم بالتجارة الإلكترونية@Yousefedia#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/xumTR2GmKN
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 13, 2021