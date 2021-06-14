نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مُهتم بالتجارة الإلكترونية يقدم نصائح حول كيفية اختيار مواقع التسوق الموثوق بها
14/06/2021   8:40 ص

مُهتم بالتجارة الإلكترونية يقدم نصائح حول كيفية اختيار مواقع التسوق الموثوق بها

+ = -
612

وجّه مُهتم بالتجارة الإلكترونية، عدة نصائح حول طريقة اختيار مواقع التسوق الإلكتروني الموثوق بها قبل التعامل معها.  

وقال المُهتم بالتجارة الإلكترونية يوسف الدبيخي خلال إحدى حلقات برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه يمكن التوصل للمواقع الموثوق بها من خلال تتبع آراء وتجارب المتسوقين وصناع المحتوى على مواقع التواصل.  

وأضاف الدبيخي أن هناك طريقة أخرى وهي الدخول لبعض المواقع التي تقدم مقارنات لاختيار أفضل مواقع التسوق، كما تعرض أيضاً آراء المتسوقين من كل أنحاء العالم. وفق “أخبار 24”.

 

مُهتم بالتجارة الإلكترونية يقدم نصائح حول كيفية اختيار مواقع التسوق الموثوق بها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885158723.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.