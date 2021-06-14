مشروع لإلزام الجهات الحكومية والخاصة بتوفير السلامة الإسعافية لمرتادي الأماكن المُشرفة عليها

طرح المجلس الصحي السعودي، مشروع نظام السلامة الإسعافية في الأماكن العامة لاستطلاع الآراء حوله؛ تمهيداً لإلزام الجهات الحكومية والخاصة بتوفير السلامة الإسعافية.
وبيّن المشروع، أن الأماكن التي تلتزم الجهات الحكومية والخاصة بتوفير السلامة لمرتاديها مجاناً أو بمقابل فيها تشمل المساجد ومقرات العمل والأسواق والمجمعات التجارية والفنادق والمطاعم.
ولفت إلى أن الأماكن تتضمن المقاهي والمتاحف والمسارح ودور السينما والملاعب ودور العرض والمنشآت التعليمية، والحدائق والمتنزهات والأندية والطرق والممرات والشواطئ، وكذلك وسائل النقل المختلفة والمعارض.
ونوه إلى أن تطبيق هذا النظام على الجهات الإشرافية سيكون تدريجياً خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ نفاذ النظام، مشدداً على الجهات الإشرافية عدم البدء بممارسة أي نشاط في الأماكن العامة إلا بعد الحصول على شهادة السلامة الإسعافية من هيئة الهلال الأحمر السعودي. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الجهات الإشرافية الخاصة التي تُخالف أحكام النظام تُعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال للمخالفة الواحدة، أو بإيقاف مزاولة النشاط مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بكلتيهما.