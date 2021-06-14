متحدث “الأرصاد”: الموجة الغبارية تمتد إلى نهاية الأسبوع.. وارتفاع الحرارة بالرياض

توقع المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، امتداد الموجة الغبارية التي تشهدها أجزاء من المملكة حتى نهاية الأسبوع الجاري.
وأوضح القحطاني في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن الموجة تؤثر على بعض مناطق المملكة خاصة الشرقية وجازان ونجران والرياض.
ولفت إلى أن الموجة سيصاحبها ارتفاع بدرجات الحرارة على معظم المناطق، وتحديداً الشرقية والمدينة المنورة ونجران والرياض والمناطق الشمالية والجنوبية الساحلية. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن المرتفعات ستتأثر بأجواء معتدلة مع فرص هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، موضحاً أن معدلات الحرارة هذا العام ستكون بين 38 للصغرى و48 للعظمي، مع إمكانية ملامستها الـ50 درجة مئوية بالمنطقة الشرقية.
فيديو | الأرصاد: الغبار سيمتد إلى نهاية الأسبوع .. وسيصاحبه ارتفاع درجة الحرارة على معظم مناطق #المملكة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/IJgH3OPEq7
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 13, 2021