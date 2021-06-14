الهيئة الملكية لمكة توضح آلية مواجهة العشوائيات والمشروعات الجديدة بالمدينة

استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المهندس عبدالرحمن عداس، عددًا من المشروعات الجديدة التي تعمل عليها الهيئة.
وأوضح خلال حديثه لبرنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، أن الهيئة تركز على المواقع التاريخية في مكة المكرمة، وذلك لأهميتها في إثراء تجربة الزوار والسكان، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا بين الهيئة والقطاع الخاص لتطوير الخدمات في هذه المناطق.
وأضاف أنه تم إطلاق المركز الموحد للنقل ليكون المظلة التي تشرف على كافة الأعمال بهذا القطاع، كما يتم التركيز حاليًا على البنية التحتية وإكمال الطرق الدائرية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم إطلاق حافلات مكة قريبًا، بالإضافة إلى إعادة هيكلة قطاع الأجرة. وفق “أخبار 24”.
وفيما يتعلق بالعشوائيات، أكد عداس أن أولى خطوات العمل بهذا الملف تمثلت في تنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والجهات المقابلة لهم، كما تم إصدار “الصك الموحد”، والذي تم تطبيقه في مشروع الملك عبدالعزيز الموازي ومنطقة جبل عمر.
#نشرة_الرابعة | ماهي الطريقة لحل مشاكل العشوائيات في #مكة ؟ رئيس @RCMC_KSA يكشف لـ #العربية تفاصيل هذا المشروع @saudalkhalaf pic.twitter.com/njuYQ8UEyY
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 13, 2021