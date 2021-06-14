تحدّث مدير إدارة المواصفات الكهربائية والإلكترونية بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وائل الذياب، اليوم (الأحد)، عن موعد توافر السيارات الكهربائية رسمياً عبر الوكالات في المملكة.
وقال الذياب خلال لقاء ببرنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية، إن الهيئة تلقّت عدة طلبات من مجموعة شركات للحصول على شهادة اعتماد طراز سياراتها الكهربائية، مشيراً إلى أن الموعد يعتمد على جاهزية جهة التصنيع وقد يكون خلال شهر أو شهرين.
كما أشار إلى أن التنوع المرتقب للسيارات الكهربائية في العالم سيعمل على خفض أسعارها في الأسواق، متوقعاً نزول أسعارها في المملكة مع انتشار التقنية وتطورها.
وأفاد الذياب بأن النرويج والصين من الدول التي قطعت شوطاً كبيراً في تصنيع وترويج واستخدام السيارات الكهربائية، لافتاً إلى أهمية الحصول على السيارة من الوكيل وذلك بعد تخليص إجراءات الشراء في الهيئة. وفق “أخبار 24”.
وأكّد على ضرورة حصول المشتري على شهادة المطابقة من “المواصفات السعودية”، حتى يستطيع طلب السيارة الكهربائية من الوكالات المختصة بذلك.
تعرف على موعد توافر السيارات الكهربائية رسميا عبر الوكالات في المملكة؟@SASOGOV#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/JMM9kRWITJ
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 13, 2021