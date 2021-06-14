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أخبار محلية > بالفيديو.. لواء متقاعد يروي تفاصيل أبرز معركة خاضها الجنود السعوديون ضد اليهود دفاعاً عن فلسطين ومقدساتها
14/06/2021   8:38 ص

بالفيديو.. لواء متقاعد يروي تفاصيل أبرز معركة خاضها الجنود السعوديون ضد اليهود دفاعاً عن فلسطين ومقدساتها

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روى أحد العسكريين المتقاعدين جانباً من تضحيات الجنود السعوديين في فلسطين ودفاعهم عن مقدساتها الإسلامية.

وأوضح اللواء متقاعد علي اليامي، في فيديو وثائقي نشرته دارة الملك عبد العزيز، أنه كان ضمن الفوج السعودي الذي حارب في فلسطين عام 1948م مع بقية العرب، وخاضوا معارك شرسة ضد اليهود.

وبين أن أبرز المعارك التي خاضوها عرفت باسم “مستعمرة الزراعة”، حيث استمرت أكثر من 12 ساعة دون توقف، بدءاً من الثانية فجراً وحتى عصر ذلك اليوم. وفق “أخبار 24”.

وكشف بأن اليهود تحصنوا في المستعمرة ووضعوا حولها خنادق وأسلاكًا شائكة بعضها موصلة بالتيار الكهربائي.

وأضاف أنهم تخفوا في القرى المحيطة ومنعوا سكانها من الخروج حتى لا يبلغ أحدٌ عنهم، قبل أن يتحركوا الثانية فجراً نحو المستعمرة ويخوضوا المعركة مع العدو، والتي سقط فيها 83 شهيداً.

بالفيديو.. لواء متقاعد يروي تفاصيل أبرز معركة خاضها الجنود السعوديون ضد اليهود دفاعاً عن فلسطين ومقدساتها

أخبار محلية
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