متحدث “التجارة”: منع مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من الإعلان عند منافذ البيع

أكد متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، اليوم الأحد، منع بعض الممارسات الإعلانية ضمن البروتوكولات الخاصة بالقطاع التجاري.
وشدد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمتابعة جائحة كورونا، على أن هناك 4 ممارسات ممنوعة تسبب التزاحم داخل المنشآت التجارية وخارجها، على غرار دعوة المشاهير والمعلنين لمنافذ البيع، ومنع إقامة حفلات افتتاح المحلات والأسواق.
وذكر أنه يُمنع أيضًا إقامة المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور إلى المنشآت التجارية، كما يُمنع إقامة مناسبات تدشين المنتجات والخدمات. وفق “أخبار 24”.
وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قد أصدرت، في وقت سابق اليوم، عقوبات تقدر بأكثر من 3 ملايين ريال بحق عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي ومجموعة تجارية، بعد مخالفتهم الإجراءات الاحترازية ونظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية بإقامة حفل تدشين لمنتج تجميلي.
فيديو | #التجارة تؤكد على منع #مشاهير_السوشال من “الإعلان” في منافذ البيع #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/fqC3lwDDLY
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 13, 2021