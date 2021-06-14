بالفيديو.. عمالة وافدة وسيارات متهالكة تُسيطر على تطبيقات التوصيل

رصد تقرير ميداني، مجموعة من المُخالفات التي ترتكب من قِبل العاملين في تطبيقات التوصيل، والذي كشف بعضهم أن دخلهم الشهري يتراوح ما بين 4 إلى 7 آلاف ريال.
وبيّن التقرير الذي عرضته قناة “الإخبارية”، سيطرة العمالة المُخالفة على تلك التطبيقات، إلى جانب غياب أدنى مستويات النظافة بالسيارات التي تستخدم في التوصيل.
وأبدى مواطنون، غضبهم من غياب التصاريح اللازمة للعاملين الوافدين الذين يعملون بالتوصيل، وكذلك عدم توفر السيارات المناسبة للتوصيل في ظل الاعتماد على سيارات مُتهالكة. وفق “أخبار 24”.
#تحقيق_استقصائي | مركبات متهالكة و عمالة مخالفة تسيطر على تطبيقات “التوصيل” في غياب الرقابة#الإخبارية pic.twitter.com/fMUEtlKGoR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 13, 2021