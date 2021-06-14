بسبب “جاكم الذيب” .. احتفال صعود الطائي للمحترفين يغضب التعاونيين

أثار إطلاق نادي الطائي، تميمته “جاكم الذيب” الجدل بين متابعي نادي التعاون، الذين يرون أن التميمة خاصة بالنادي، وأنها مضمنة في شعار التعاون.
ونظم “الطائي”، الذي صعد حديثًا إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، احتفالية خاصة بحضور أمير منطقة حائل، الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز.
ودشن نادي “الطائي” خلال احتفاليته، التي جاءت بسبب تأهله إلى دوري المحترفين، تميمة النادي متضمنة عبارة “جاكم الذيب”.
وأبدى رئيس نادي التعاون السابق، محمد القاسم، استغرابه من تميمة الطائي، مشيراً إلى أن تميمة “الذيب” تخص التعاون الذي ينشط في دوري المحترفين منذ أعوام.وفق “أخبار 24”.
وعلق القاسم عبر حسابه على “تويتر”: “الذئب تميمة التعاون التي اعتمدت في وقتها من وزارة الرياضية.. ومع كامل تقدير وتباريكي للأشقاء في الطائي صعودهم إلا إني استغرب اختيارهم للذئب ليكون تميمة ناديهم، وهذا كما اعرف يتعارض مع إقرار تمائم الأندية السابق الذي يرفض تعارضها بين الاندية”.
وتأهل الطائي إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن حل في المركز الثالث في دوري أندية الدرجة الأولى الموسم المنصرم.
الذئب تميمة #التعاون التي اعتمدت في وقتها من وزارة الرياضية ..
ومع كامل تقدير وتباريكي للاشقاء في الطائي صعودهم الا اني استغرب اختيارهم للذئب ليكون تميمة ناديهم وهذا كما اعرف يتعارض مع اقرار تمائم الأندية السابق الذي يرفض تعارضها بين الاندية ..
— محمد القاسم (@malqassm2) June 13, 2021