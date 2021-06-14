أعلن اتحاد كرة القدم، اليوم الأحد، عن أسعار فئات تذاكر مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أمام نظيره أوزبكستان، المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك.
ونشر اتحاد كرة القدم عبر حسابه على موقع “تويتر”، أسعار وفئات تذكر المباراة بحد أقصى 1000 ريال للفئة الذهبية، و30 ريالا كحد أدنى حسب درجة المقاعد.
ويستعد “الأخضر” لمباراته الأخيرة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ، وذلك بمواجهة منتخب أوزبكستان يوم الثلاثاء المقبل.
وجاءت فئات تذاكر مباراة “الأخضر” أمام “أوزبكستان” كالآتي:
وفق “أخبار 24”.