رسميًا.. إعفاء الإسباني “كاراسكو” من تدريب منتخب الكويت

قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، إعفاء المدير الفني الإسباني أندريس كاراسكو، من مهمة تدريب المنتخب الكويتي، بعدما فشل في التأهل إلى التصفيات النهائية لكأس العالم، واقتراب توديع منافسات التأهل لكأس آسيا 2023.
وستكون مباراة الكويت المقبلة ضد الصين تايبيه، هي المواجهة الأخيرة للمدرب الإسباني، أندريس كاراسكو، على أن يتم رحيله بعد المباراة مباشرة.
ويلعب المنتخب الكويتي أمام الصين تايبيه، يوم الثلاثاء المقبل، في ختام منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، وكأس آسيا في الصين 2023، والتي تعد تحصيلًا حاصلًا بالنسبة للكويت، بعدما فقد المنتخب آماله في التأهل.وفق “أخبار 24”.