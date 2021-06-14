“غوميز” يحسم الجدل بشأن الرحيل عن الهلال إلى الدوري الفرنسي

حسم محترف فريق الهلال، اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز، الجدل بشأن التقارير التي تتحدث عن رحيله إلى صفوف الدوري الفرنسي، خلال الانتقالات الصيفية.
وقال “غوميز” في تصريحات لشبكة “بين سبورتس”: “لا أعرف شيئًا عن مستقلبي، أنا اليوم لاعب في الهلال.. أنا سعيد جدًا بالتواجد هنا.. ولكن لا يعرف المرء ما يخبئه له المستقبل”.
وأوضح النجم الفرنسي: “ربما يوما ما أنتقل إلى نادٍ به مشروع إطار عمل يناسبني لمَ لا.. ولكن بشأن انتقالي إلى الدوري الفرنسي.. ليس هناك إجابة غير أنني الآن في نادي الهلال”.
وعن رأيه عن الفرق بين أوروبا والمملكة، أشار: “الفارق بين أوروبا والسعودية، ليس هائلاً واعتقد أنه بصرف النظر عما كان في السابق إلى أنها تتقدم كثيرًا.. ويمكننا أن نلاحظ ذلك في جودة اللاعبين”.وفق “أخبار 24”.
وتابع غوميز: “كما يمكننا أن نلاحظ النجاح في تطوير اللاعبين الأكثر موهبة عبر المدربين المميزين الذين ياتون إلى المملكة، مثل جارديم الذي يدرب الهلال اليوم.. أعتقد أننا ما زلنا أقل من الناحية التقنية، لكن المملكة قريبة من الدوري الفرنسي”.