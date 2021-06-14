“كاريلو” يهدي نجم الأرجنتين قمصان الهلال

سلطت تقارير صحفية، الضوء على إهداء محترف فريق الهلال، اللاعب البيروفي أندريه كاريلو، عددًا من قمصان الهلال، إلى النجم الأرجنتيني هيرنان باركوس، زميله السابق في سبورتينج لشبونة البرتغالي.
وأجرى “كاريلو”، وفقا لصحيفة “libero” البيروفية، زيارة إلى منزل صديقه السابق في سبورتينج لشبونة البرتغالي، النجم الأرجنتيني هيرنان باركوس.
وأوضحت الصحيفة أن “كاريلو” المتواجد حاليًا رفقة منتخب بيرو، المشارك بتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، أهدى عددًا من قمصان الهلال إلى النجم الأرجنتيني هيرنان باركوس، بجانب قميص بيرو. وفق “أخبار 24”.
ونشر “باركوس” عبر حسابه على موقع “انستقرام” صورة له مع “كاريلو”، وعلق عليها: “شكرًا جزيلاً لك أندريه كاريلو على الزيارة والتفاصيل.. سعدت برؤيتك.. دائمًا بتواضع وشخص رائع ومحترف.. أراك قريبًا”.