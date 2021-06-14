بالصور.. “الأخضر” يواصل استعداده لأوزبكستان في الصالة المغلقة.. ورينارد يتحدث للإعلام

واصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته في معسكره الذي يقام حاليًا في العاصمة الرياض، ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب أوزبكستان في ختام المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وأجرى لاعبو “الأخضر” مساء اليوم، حصة تدريبية على الصالة المغلقة باستاد الأمير فيصل بن فهد بسبب موجة الغبار الكثيفة، واكتفى المدير الفني “هيرڤي رينارد” بتمارين استرجاعية متنوعة باستخدام الكرة.
على صعيد متصل، واصل المدافع محمد البريك برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.
ويواصل المنتخب الوطني تدريباته يوم غدٍ الإثنين عند الساعة الثامنة مساءً على “استاد الأمير فيصل بن فهد”، في حصة تدريبية ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.
يذكر أن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول هيرڤي رينارد، يعقد غدا الإثنين عند الساعة الرابعة مساءً، مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب “مرسول بارك” للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب أوزبكستان.
وفق “أخبار 24”.