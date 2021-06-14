صدمة قوية للأهلي بسبب شهادة الكفاءة المالية

كشفت مصادر صحفية، اليوم الأحد، أن مجلس إدارة الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، يواجه أزمة كبيرة، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وقد تعطل خطة الإدارة، استعدادًا للموسم الجديد.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “البلاد” إن المؤشرات المبدئية ترجح أن الأهلي لن يمكنه التسجيل في فترة الانتقالات الصيفية؛ حيث تواجه إدارة النادي عقبة الحصول على شهادة الكفاءة المالية.
وأوضحت المصادر، أن خزينة الأهلي لم تتلق سوى 60 مليون ريال فقط، دعما من بعض رجالات الأهلي والرعايات الرئيسة لقميص كرة القدم، الأمر الذي وضع إدارة النفيعي في مأزق.
وأشارت المصادر، إلى أن إدارة الأهلي تعاقدت مع أحد اللاعبين المحليين، وقد لا تستطيع تسجيله في ظل الأزمة المالية التي تعيشها خزينة النادي.
يذكر أن الأهلي مطالب بتسديد مبلغ 125 مليون ريال، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، حتى يوم 21 أغسطس المقبل، كشرط للحصول على الشهادة.