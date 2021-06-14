بالصور.. السفير اليمني في السعودية يشيد ببرنامج سمو سيدي ولي العهدللتسامح

أشاد معالي السفير اليمني في المملكة شايع محسن الزنداني ببرنامج سمو ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي ، وقال إن هذا البرنامج نجم مضيء في سماء المملكة والعرب والمسلمين والعالم أجمعين ، ويقدم نموذجًا مشرفًا لبلاد الحرمين الشريفين في ثقافة التسامح والعفو والإصلاح بين الناس ، ولولا الله ثم دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رعاهما الله لما وصل هذا البرنامج لهذا المستوى والمكانة الرفيعة ، مبرزًا معالي السفير جهود الشيخ المكلف بهذا البرنامج عامر بن حزام بن معضد آل خرصان ومعاونه الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي وكافة العاملين فيه .
جاء ذلك إثر اجتماع في العاصمة الرياض دشن فيه معالي السفير إنهاء عدد من القضايا ليمنيين مقيمين في المملكة تم تنازلهم لوجه الله ثم لبرنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي بدون مقابل بحضور الشيخين ابن خرصان والعقيلي والشيخ عبدالله باوزير رئيس الهيئة الحضرمية لإصلاح ذات البين والشيخ سليمان الشبيبي والشيخ علي بن شميل الصيعري والشيخ حسين بن جرادان والشيخ سلمان باوزير والشاعر الكبير عبدالله بن شفران القماري والدكتور عبدالله بن سنكر والأساتذة
مانع بن عائض بن ملهي الصيعري
وصالح بن جعفر الشبيبي النهدي واحمد بن عبدالله بن نجيب البريكي ومحمد العمراني
واحمد سعيد احمد باوزير
واحمد سعيد علي باوزير
واحمد مبارك بن فاجع العوبثاني
وقد ألقى الشيخ العقيلي كلمة ضافية في هذه المناسبة ، كما ألقى الشيخ عبدالله باوزير كلمة شكر فيها الله ثم القيادة السعودية على هذا البرنامج ، كما شارك الدكتور عبدالله بن سنكر بمداخلة أثنى فيها على برنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين ، وقد شنف الشاعر الكبير عبدالله بن شفران القماري الأسماع بقصيدة جزلة في سمو سيدي ولي العهد ، ثم قام معالي السفير بتكريم لبرنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين جراء إنهاءه لعدد من القضايا المتعلقة باليمنيين المقيمين في المملكة بدون مقابل وقد قدمها للشيخ المكلف عامر بن حزام بن معضد آل خرصان .