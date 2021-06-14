نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. الزعاق يوضح متى ينتهي موسم الغبار في المملكة؟
14/06/2021   11:01 م

بالفيديو.. الزعاق يوضح متى ينتهي موسم الغبار في المملكة؟

+ = -
1912

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن المملكة تشهد هذه الأيام موسم رياح البوارح الحارة والجافة والمثيرة للغبار والأتربة الزاحفة، خاصة على المناطق الشرقية والوسطى، مبينًا أن موسم غبار البوارح يبدأ في نهاية شهر مايو ويستمر لشهري يونيو ويوليو.

وأضاف أن رياح البوارح تأتي على شكل موجات دائمة وتستمر من 3 إلى 10 أيام، لافتًا إلى أنها “رتيبة” بحيث تبدأ بالهبوب من شروق الشمس وتشتد في حال الظهيرة، وإذا غربت الشمس فإن العفار يترسب على الأشياء فتهدأ. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أنها تتشكل نتيجة لمنخفض الهند وارتفاع قيم الضغط السطحية على حوض البحر الأبيض المتوسط وانخفاضها على جنوب شبه الجزيرة العربية، خاصة نواحي الربع الخالي، مشيرًا إلى أنها تؤثر على جنوب العراق، والكويت، والمنطقة الشرقية من المملكة ووسطها، والبحرين، والإمارات، وقطر، وسلطنة عمان.

بالفيديو.. الزعاق يوضح متى ينتهي موسم الغبار في المملكة؟

أخبار محلية, عام
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885158854.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.