في يومه العالمي .. إليك معلومات ونصائح مهمة قبل التبرع بالـدم

يوافق اليوم (الإثنين)، الموافق 14 يونيو، اليوم العالمي للتبرع بالـدم، للتذكير بأن عملية نقل الـدم ومنتجاته تساعد على إنقاذ ملايين الأرواح سنويًا.
وفي هذا الصدد تناشد منظمة الصحة العالمية كل فرد يمكنه التبرع بالـدم أن يأخذ في الاعتبار مسألة التبرع بالـدم طوعًا وبانتظام ودون مقابل، حتى تتوفر إمدادات الـدم الكافية في جميع البلدان.
ويمكن لأي شخص يتمتع بصحة جيدة التبرع بالـدم، إلا أن منظمة الصحة العالمية وضعت بعض المتطلبات الأساسية التي لا بد من توافرها للقيام بعملية التبرع بالـدم بصورة صحيحة، نعرضها فيما يلي:
من يمكنه أن يتبرع بالـدم؟
ينبغي ألا يقل عمر المتبرع عن 18 عامًا وألا يزيد على 65 عامًا، وتتيح بعض البلدان أعمارًا أقل أو أكثر قليلا وفقا للحالة البدنية والـدموية للمتبرع، ويُشترط على المتبرع ألا يقل وزنه عن 50 كيلوغرامًا.
ويجب على المتبرع أن يتمتع بصحة جيدة عندما يتبرع بالـدم، فلا يمكن للفرد المصاب بالزكام، أو الإنفلونزا أو التهاب الحلق أو هربس الحمى أو وجع البطن أو أي عدوى أخرى، التبرع بالـدم حتى لا ينقل العدوى للشخص الآخر.
ممنوع التبرع بالـدم في هذه الحالات
إذا خضع الشخص المتبرع لعملية جراحية بسيطة في أسنانه، فعليه الانتظار لمدة 24 ساعة على الأقل قبل التبرع بالـدم، أما إذا خضع لعملية جراحية كبيرة فعليه الانتظار لمدة شهر واحد.
ولا يمكن للشخص الذي تعرض لممارسة الوشم أو الثقب، أن يتبرع بالـدم خلال 6 أشهر اعتباراً من تاريخ خضوعه لهذه الممارسة، أما إذا جرت ممارسة الثقب على يد مهني صحي معتمد وزال أي التهاب زوالاً تاماً، فيمكن للفرد أن يتبرع بالـدم بعد 12 ساعة.
وهناك شرط أساسي يتعلق بعملية التبرع بالـدم بألا يقل مستوى الهيموغلوبين عن الحد الأدنى المطلوب للتبرع، والمقدر في بعض البلدان بـ 12 جراماً كل ديسيلتر لدى الإناث و13 جراماً كل ديسيلتر لدى الذكور.
محظور نهائيًا
وشددت الصحة العالمية بتجنب التبرع بالـدم بصورة نهائية لدى الأفراد المصابين بفيروس الإيدز أو الذين تعاطوا مخدرات ترفيهية بالحقن، منوهة كذلك بعدم التبرع بالـدم إذا مارس الشخص علاقات جنسية “تُعرّض للخطر” خلال فترة الاثني عشر شهراً السابقة للتبرع.
ويُوصى بعدم تبرع المرأة بالـدم خلال فترات الحمل والرضاعة، حيث تستغرق مدة وقف التبرع بالـدم اعتبارًا من بداية الحمل وحتى بعد الولادة بـ 9 أشهر على الأقل تطول حتى يعتمد الطفل في تغذيته على الأغذية الصلبة. وفق “أخبار 24”.
فوائد التبرع بالـدم
يساهم التبرع بالـدم في زيادة نشاط نخاع العظم لإنتاج خلايا دمـوية جديدة “كريات حمراء وكريات بيضاء وصفائح دموية، وزيادة نشاط الدورة الـدموية ، ويساعد أيضًا على تقليل نسبة الحديد في الـدم لأنه يعتبر أحد أسباب الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين.
نصائح هامة
ينصح بشرب كمية سوائل أكثر من المعتاد خلال 4 ساعات بعد عملية التبرع، وتجنب الوقوف تحت أشعة الشمس المباشر لمدة ساعتين، وترك “اللاصق الطبي” على موضع الإبرة لمدة 12 ساعة، وكذلك تجنب المجهود العنيف لمدة 24 ساعة بعد القيام بالتبرع بالـدم، وعدم التدخين لمدة ساعتين بعد التبرع بالـدم.