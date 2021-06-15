بالفيديو.. ساهمت في إنقاذ حياة الكثيرين.. مواطنة تبرعت بالـدم 50 مرة تذرف دموعها لهذا السبب

دأبت مواطنة على التبرع بـالدمـ بشكل مستمر إلى أن وصل عدد تبرعها إلى 50 مرة، ما ساهم ذلك في إنقاذ حياة الكثيرين، معبرة عن أمنيتها أن تستمر في ذلك أطول فترة ممكنة.
وتسلمت المواطنة درع تكريم من وزارة الصحة بعد تبرعها بالـدم 50 مرة، مبينة أنها تشعر بفرحة لا تستطيع وصفها، وكان والدها يدعمها في ذلك بكل حب.
وأوضحت وهي تذرف دموعها أن ما دفعها للتبرع هو تقديم المساعدة لغيرها وأن تجد من يساعدها في المستقبل، فلا يعلم المرء ما إن كان سيمر عليه يوم يحتاج فيه إلى متبرع بـدمه لإنقاذ حياته. وفق “أخبار 24”.
تبرعت بالدم (50) مرة وساهمت بفضل الله في إنقاذ حياة العديد من الأشخاص.#اليوم_العالمي_للمتبرعين_بالدم pic.twitter.com/8yMTzsuFu9
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 14, 2021