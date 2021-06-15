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أخبار محلية > تنبيهات بأتربة معيقة للرؤية على أجزاء من المملكة وأمطار رعدية بمكة والمناطق الجنوبية
15/06/2021   8:22 ص

تنبيهات بأتربة معيقة للرؤية على أجزاء من المملكة وأمطار رعدية بمكة والمناطق الجنوبية

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أصدر الإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات متقدمة عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، حيث أوضح أن بعض المناطق ستشهد غباراً كثيفاً فيما ستشهد أخرى أمطاراً رعدية. 

وأشار المركز إلى أن أجزاءً واسعة من مناطق الرياض والقصيم والمدينة المنورة وحائل والشرقية والحدود الشمالية، ستشهد عوالق ترابية ورياحاً سطحية نشطة مثيرة للغبار تسبب تدنياً في مدى الرؤية. 

وأوضح أن الحالة ستشمل كذلك أجزاءً من مناطق عسير وجازان ونجران، وستبدأ من صباح اليوم (الثلاثاء)، وتنتهي في حدود الساعة الثامنة مساءً. وفق “أخبار 24”.

وبين أن أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والباحة ومحافظات أخرى من منطقتي جازان وعسير، ستشهد سحباً وأمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية تسبب تدنياً في مدى الرؤية، بدءاً من الساعة الـ 12 ظهراً وحتى الساعة الثامنة مساءً. 

تنبيهات بأتربة معيقة للرؤية على أجزاء من المملكة وأمطار رعدية بمكة والمناطق الجنوبية

أخبار محلية
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