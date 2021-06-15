نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شاهد.. برج الملك عبدالله بالرياض يضيء باللون الأحمر بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالـدم
15/06/2021   8:22 ص

شاهد.. برج الملك عبدالله بالرياض يضيء باللون الأحمر بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالـدم

+ = -
755

أضيء أطول برج في مركز الملك عبدالله المالي بالعاصمة الرياض باللون الأحمر، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالـدم. 

وأظهر مقطع فيديو نشرته “العربية”، مشاركة البرج في الفعالية العالمية بالإضاءة باللون الأحمر، وهي الوسيلة التي تستخدمها العديد من المعالم حول دول العالم للتضامن مع الأحداث الجارية.  وفق “أخبار 24”.

جدير بالذكر أن اليوم العالمي للتبرع بالـدم يوافق الـ 14 من يونيو كل عام، ويهدف إلى زيادة الوعي بأهمية التبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة الآخرين.

شاهد.. برج الملك عبدالله بالرياض يضيء باللون الأحمر بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالـدم

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885158905.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.