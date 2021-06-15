شاهد.. برج الملك عبدالله بالرياض يضيء باللون الأحمر بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالـدم

أضيء أطول برج في مركز الملك عبدالله المالي بالعاصمة الرياض باللون الأحمر، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالـدم.
وأظهر مقطع فيديو نشرته “العربية”، مشاركة البرج في الفعالية العالمية بالإضاءة باللون الأحمر، وهي الوسيلة التي تستخدمها العديد من المعالم حول دول العالم للتضامن مع الأحداث الجارية. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن اليوم العالمي للتبرع بالـدم يوافق الـ 14 من يونيو كل عام، ويهدف إلى زيادة الوعي بأهمية التبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة الآخرين.
أطول برج في مركز الملك عبدالله المالي بـ #الرياض يضيء باللون الأحمر؛ تزامناً مع #اليوم_العالمي_للتبرع_بالدم
عبر:@latifalshaikh pic.twitter.com/RZ20njhotP
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 14, 2021