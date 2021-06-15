بالفيديو.. اقترح تشجيرها ووضع رخام للاستدلال.. كاتب يطالب بوضع تنظيم جديد للمقابر ومراسم الدفن

طالب الكاتب الصحفي صالح الفهيد بوضع تنظيم جديد للمقابر وإجراءات ومراسم الدفن، مبيناً أن وضع القبور حاليا غير منتظم وصار أشبه بالفوضى.
واقترح الفهيد الاستغناء عن وضع أحجار البلوك على القبور واستبدالها بالترقيم أو قطعة رخام يكتب عليها اسم المتوفى، ليستدل عليه أهله وذووه، وكذلك تشجير المقابر خاصة أن معظمها صار داخل المدن.
وأوضح في لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه لا بد من تقليل أعداد المشيعين لأن عملية الدفن يصاحبها دهس للقبور وانتهاك لحرمة الموتى بسبب الزحام.
وأضاف أنه يمكن إنشاء صالات للتعزية تكون مكيفة داخل المقابر لاستقبال المعزين وأداء صلوات الجنازة، واقتصار التشييع والدفن على ذوي المتوفى فقط، مضيفاً أن هذا الإجراء مطبق في بعض الدول الخليجية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه لا يؤيد إقامة العزاء داخل المنازل لأنه دائماً ما يصاحبها إقامة ولائم وصار أشبه بالاحتفالية الاجتماعية، لافتاً إلى أنه قرأ رأياً شرعياً بعدم جواز التعزية في البيوت وأن العزاء الشرعي يكون بالمشي مع الجنازة من المسجد وحتى المقبرة.
التشجير والترقيم، وتقليل أعداد المشيعين، وإقامة صالات مكيفة للعزاء فيها.. مطالب جديدة لتنظيم المقابر وإجراءات مراسم الدفن@salehalfahid#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/37OTSP0YXD
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 14, 2021