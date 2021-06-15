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أخبار محلية > بالفيديو.. مستشفى خاص بالرياض يواصل نشاطه رغم صدور حكم بإيقاف سجله التجاري.. تعرف على التفاصيل
15/06/2021   8:22 ص

بالفيديو.. مستشفى خاص بالرياض يواصل نشاطه رغم صدور حكم بإيقاف سجله التجاري.. تعرف على التفاصيل

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كشف مراسل قناة “الإخبارية” أن مستشفى خاصاً بالرياض صدر حكم بتغريمه 50 ألف ريال وإيقاف سجله التجاري، ورغم ذلك فالمستشفى يواصل استقبال المراجعين وإجراء العمليات. 

وأوضح المراسل أن المستشفى تسبب في وفاة طفلة نتيجة إهمال طبي من أحد الأطباء الذي اتضح أنه يعمل بشكل غير نظامي، حيث تضمن الحكم أيضاً أن يدفع المستشفى الدية لوالد الطفلة. 

وأشار إلى أن المستشفى يماطل في دفع الدية لوالد الطفلة منذ عامين، وحساباته البنكية لا يوجد بها أي مبالغ، مبيناً أن هناك علامات استفهام حول هذا الأمر وحول استمرار نشاطه رغم صدور حكم بإيقاف سجله.  

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مستشفى خاص بالرياض يواصل نشاطه رغم صدور حكم بإيقاف سجله التجاري.. تعرف على التفاصيل

أخبار محلية
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