"الصحة" توضح الحد الأقصى لعدد مرات التبرع بالـدم ومتى يكون ضاراً على الصحة

أوضحت وزارة الصحة أن التبرع بالـدم له فوائد صحية ويعد من الأعمال الخيرية والإنسانية، لكنه في نفس الوقت قد يكون له بعض الأضرار، مبينة طريقة التبرع بالصفائح الـدموية.
وأكدت الوزارة أنه من الخطأ التبرع بالـدم أكثر مما يلزم، وأن الحد الأقصى المسموح به للتبرع يكون مرة كل شهرين، بحيث لا تزيد عدد مرات التبرع في السنة عن 5 مرات.
وأضافت أن التبرع بالصفائح الدموية هو نوع خاص من التبرع بالـدم ويتم بواسطة جهاز لفصل الخلايا الدموية، حيث يقوم الجهاز بسحب الـدم من المتبرع ثم فصل مكوناته المختلفة.
وأشارت إلى أن جهاز فصل الخلايا الدمـوية يقوم بعد ذلك بتجميع مكونات الدم المختلفة في وحدة واحدة، وبعدها يعود الـدم لجسم المتبرع وتبقى الصفائح الدمـوية في الجهاز.
وفق “أخبار 24”.