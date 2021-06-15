شارك فيها 50 رساماً .. تشويه متعمد للوحة جدارية في “بغدادية جدة”

أقدم عابثون على تشويه لوحة جدارية في أحد شوارع حي البغدادية الغربية بجدة، والتي شارك في رسمها 50 متطوعاً من محبي الرسم الجرافيكي قبل 5 أيام.
ورصد المواطن وليد العماري، ذلك المشهد التخريبي، مشيراً إلى أنه تم رش الدهان على اللوحات الجدارية، حيث طالب الجهات المختصة بملاحقة المخربين.
وأوضح أن اللوحة عبارة عن جدارية لأبيات من شعر حمزة شحاتة، مطالباً أمانة المحافظة بوضع عازل بلاستيكي على مثل هذه اللوحات الفنية، بغرض حمايتها من أيدي العابثين. وفق “أخبار 24”.
كما نشر العماري على حسابه الشخصي بـ”تويتر”، مقطع فيديو يظهر مجموعة من المتطوعين يقومون بتحسين وتعديل الضرر الذي لحق بالجدارية، وذلك بعد ساعات معدودة من واقعة التخريب.
عمل تخريبي لجداريه حمزه شحاته ب البغداديه الغربيه
بعد اقل من اسبوع من الجهود التي قام بها عدد من شباب و بنات الوطن المبدعين
شي مؤسف 😭#الادارة_العامة_للعلاقات_المجتمعية #جدارية_حمزه_شحاته@hhamoudah @JeddahAmanah @AmanahSupport@joyofyouth@mva991234511@jeddahnews_ pic.twitter.com/wTNgSWMtnc
— وليد العماري waleed (@waleed_s_a) June 14, 2021
عمل تخريبي لجداريه حمزه شحاته ب البغداديه الغربيه
بعد اقل من اسبوع من الجهود التي قام بها عدد من شباب و بنات الوطن المبدعين
شي مؤسف 😭#الادارة_العامة_للعلاقات_المجتمعية #جدارية_حمزه_شحاته@hhamoudah @JeddahAmanah @AmanahSupport@joyofyouth@mva991234511@jeddahnews_ pic.twitter.com/wTNgSWMtnc
— وليد العماري waleed (@waleed_s_a) June 14, 2021