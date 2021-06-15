نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > شارك فيها 50 رساماً .. تشويه متعمد للوحة جدارية في “بغدادية جدة”
15/06/2021   8:21 ص

شارك فيها 50 رساماً .. تشويه متعمد للوحة جدارية في “بغدادية جدة”

+ = -
755

أقدم عابثون على تشويه لوحة جدارية في أحد شوارع حي البغدادية الغربية بجدة، والتي شارك في رسمها 50 متطوعاً من محبي الرسم الجرافيكي قبل 5 أيام.

ورصد المواطن وليد العماري، ذلك المشهد التخريبي، مشيراً إلى أنه تم رش الدهان على اللوحات الجدارية، حيث طالب الجهات المختصة بملاحقة المخربين.

وأوضح أن اللوحة عبارة عن جدارية لأبيات من شعر حمزة شحاتة، مطالباً أمانة المحافظة بوضع عازل بلاستيكي على مثل هذه اللوحات الفنية، بغرض حمايتها من أيدي العابثين. وفق “أخبار 24”.

كما نشر العماري على حسابه الشخصي بـ”تويتر”، مقطع فيديو يظهر مجموعة من المتطوعين يقومون بتحسين وتعديل الضرر الذي لحق بالجدارية، وذلك بعد ساعات معدودة من واقعة التخريب.

شارك فيها 50 رساماً .. تشويه متعمد للوحة جدارية في “بغدادية جدة”

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885158910.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.