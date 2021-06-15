“الشؤون البلدية” تطلق خدمة “رمز الاستجابة السريع” للمنشآت التجارية

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم (الإثنين)، إطلاق خدمة “رمز الاستجابة السريعQR code “، وذلك عبر ملصق “رأيك يفرق” الذي يتطلب إبرازه، وعرضه على واجهة المنشآت.
وشددت على أهمية التزام المنشآت التجارية بعرض رمز الاستجابة السريع الخاص بها؛ وذلك عبر منصتها الإلكترونية “بلدي”.
وأشارت إلى أنّ الخدمة تمكن أصحاب المنشآت التجارية من تحديث بيانات منشآتهم، وإضافة العديد من المعلومات الجاذبة لعملائهم، بالإضافة إلى ذلك فهي تتيح قياس مدى رضا العملاء عن الخدمات المقدّمة من خلال تقييم جودة الخدمات عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع، ممّا يسهم في تحقيق التواصل الفعّال مع العملاء، والارتقاء بجودة الخدمات المُقدّمة. وفق “أخبار 24”.
ونوهت أنه ابتداءً من 31 أغسطس 2021 ستُرصد المخالفات على أصحاب المنشآت التجارية التي لا تلتزم بعرض ملصق “QR code رأيك يفرق” على واجهة المنشأة.
جدير بالذكر أنه يمكن الوصول إلى الخدمة، والاستفادة منها، وطباعة الملصق عبر الرابـط.