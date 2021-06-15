نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. مواطنة تروي معاناتها بعد فقدانها الحركة بسبب خطأ طبي.. وزوجها يروي التفاصيل
15/06/2021   8:20 ص

بالفيديو.. مواطنة تروي معاناتها بعد فقدانها الحركة بسبب خطأ طبي.. وزوجها يروي التفاصيل

+ = -
729

كشفت مواطنة معاناتها بعد فقدانها الحركة نتيجة خطأ طبي خلال إجرائها عملية جراحية، وكيف أثر هذا الأمر على حياتها، فيما روى زوجها تفاصيل الواقعة. 

وقال سمير مسكي زوج المواطنة أميرة إن زوجته كانت تعاني في البداية من انزلاق غضروفي وبعد مراجعة عدة مستشفيات أوصى الأطباء بإجراء عملية جراحية لها، لكنها تأجلت بعد تحديد موعد لها بسبب أزمة كورونا. 

وأضاف مسكي في لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنهم راجعوا طبيباً مشهوراً في مكة المكرمة أوصى أيضاً بإجراء عملية جراحية وبعد إجرائها طمأنهم بأن العملية نجحت ولا يوجد منها أية خطورة. 

وأشار إلى أنه بعد خروج زوجته بثلاثة أيام من المستشفى ظلت طريحة الفراش لا تستطيع الحركة نهائياً أو حتى التبرز أو التبول بشكل إرادي، وعندما راجعوا الطبيب طمأنهم مرة أخرى وطلب منهم الصبر. 

وأوضح أنهم عادوا إليه بعد شهر فطلب منهم إجراء أشعة رنين مغناطيسي، وبعدما رأى النتيجة طلب منهم الذهاب لطبيب مخ وأعصاب لإجراء عملية أخرى لأن العملية الأولى التي أجراها فشلت بسبب خطأ طبي.  وفق “أخبار 24”.

من جانبها، قالت المواطنة أميرة إنها تأثرت نفسياً ومعنوياً وجسدياً من الضرر الذي حل بها، حتى أن عائلتها وصلوا لمرحلة أنهم تعبوا من خدمتها وصارت تشعر أنها شخص غير مرغوب فيه. 

وطالبت بالتحقيق مع الطبيب الذي أخطأ في علاجها وتسبب بضرر لها ومحاسبته، ومساعدتها على العلاج لتعود إلى حياتها الطبيعية. 

 

بالفيديو.. مواطنة تروي معاناتها بعد فقدانها الحركة بسبب خطأ طبي.. وزوجها يروي التفاصيل

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885158928.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.