بالفيديو.. كيف نشأت فكرة رسوم الأراضي البيضاء؟ وما آلية تقييمها؟.. الرئيس التنفيذي للبرنامج يوضح

كشف الرئيس التنفيذي لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس عبد الحميد الحماد، عن تفاصيل إنشاء فكرة رسوم الأراضي البيضاء وآلية تقييمها.
وأوضح الحماد، أن فكرة البرنامج نشأت في أواخر 2016، بعد رصد السوق العقاري وتنامي الطلب على المساكن من المواطنين وشح المعروض العقاري في تلك الفترة.
وأشار، خلال لقائه في مبادرة “المعرفة العقارية”، إلى أن آلية تقييم الأراضي لا تستند إلى كلام السوق، وإنما يستقي البرنامج معلوماته من المبايعات الفعلية بوزارة العدل.
ولفت إلى وجود آلية واضحة ومحوكمة ضمن البرنامج للتقييم، عن طريق لجنة مختصة اسمها لجنة تقدير الأحياء، وهي لجنة محايدة ومستقلة عن البرنامج، وتضم أعضاء مستقلين وجزء آخر من أعضائها مقيّمون معتمدون.
وبين أن التقييم يمر بـ4 مراحل رئيسية، أولها استجلاب البيانات الرقمية من وزارة العدل على مستوى الأحياء، ويتم خلالها معرفة بيانات المبايعات، حيث يتم التركيز على أسعار المبايعات الأغلى في الحي.
وذكر أن المرحلة الثانية يتم فيها تقسيم سعر الحي على 3 شرائح سعرية، حسب المساحة، حيث تضم الشريحة الأولى من 10 آلاف متر إلى مليون، بينما الثانية من مليون متر إلى مليونين، والثالثة أكثر من مليوني متر، لافتا إلى أن المساحة تؤثر على السعر وكلما زادت المساحة انخفض السعر.
وأفاد بأن المرحلة الثالثة يتم فيها تقييم الأرض طبوغرافيا، لمعرفة إذا كانت جبلية أو بها واد أو بحر حيث ينعكس كل هذا على سعر المتر، فيما المرحلة الرابعة يتم فيها تقييم الأرض وفقا لمعايير المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، والمدارس. وفق “أخبار 24”.
وقال الحماد، إنه بعد استيفاء كل هذه المراحل يتم طرح سعر الأرض وأخذ رسوم 2.5% من سعرها.
كيف نشأت فكرة #رسوم_الأراضي_البيضاء وماهي آلية تقييمها؟#صناع_العقار #دليلك pic.twitter.com/oPJ4G3hg8U
— صناع العقار (@3qarmakers) June 14, 2021