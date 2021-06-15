أغلبها في الرياض .. تسجيل 624 موقعاً أثرياً جديداً في المملكة

سجلت هيئة التراث 624 موقعاً أثرياً وتاريخياً جديداً في السجل الوطني للآثار، وذلك خلال الربع الأول من العام 2021م.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور جاسر الحربش، أن منطقة الرياض تصدرت قائمة المواقع الأثرية التي تم تسجيلها، بـ 342 موقعا، فيما تم تسجيل 38 موقعاً أثرياً بمنطقة مكة المكرمة، و5 مواقع أثرية في منطقة المدينة المنورة، و48 موقعاً أثرياً في منطقة حائل.
ولفت إلى أن مناطق الجوف، وعسير، وتبوك، والحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، والقصيم، وجازان، شهدت تسجيل مواقع أثرية بها بلغ عددها 54، و52، و35، و4، و25، 18، 3 مواقع على التوالي.
وحث “الحربش” المواطنين والمهتمين على الإبلاغ عن المواقع الأثرية المكتشفة لتتمكن الهيئة من الوصول إليها ومن ثم تسجيلها. وفق “أخبار 24”.
ونوه بإمكانية الإبلاغ عن ذلك من خلال منصة بلاغ وحساب الهيئة الرسمي عبر منصة “تويتر” وفروع الهيئة على مستوى مناطق المملكة.