مصادر: 4 حالات زواج قاصرات يوميًا في المنطقة الشرقية .. وهذا ما يتم معهن

كشفت مصادر عن أن مراكز الحماية والإيواء في المنطقة الشرقية تستقبل يوميًا 4 حالات زواج قاصرات يتم تحويلها من وزارة العدل إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتصدرت الأحساء محافظات المنطقة في عدد الحالات المحولة لمراكز الحماية الأسرية والإيواء بمعدل 280 حالة، خلال الربع الأول من 2021، فيما جاءت الدمام في المرتبة التالية بمعدل 90 حالة، بينما بلغ عدد الحالات في حفر الباطن 47.
وأشارت المصادر، وفقا لـ”الوطن”، إلى وجود مختصين اجتماعيين ونفسيين بمراكز الحماية والإيواء يتولون عملية تقييم حالة القاصرات، ومدى مقدرتها واستعدادها للدخول في مرحلة الزواج، فضلا عن توعيتهم بما يتضمنه الزواج من مسؤولية أسرية.
وأضافت أن أعمال المختصين تتضمن أيضا الجلوس مع والد القاصر، وزوجها، وبعد التأكد من موافقة الجميع، من زوجة وزوج ووالدين على هذه الخطوة، يتم تحويلهم للمحكمة لإنهاء إجراءات عقد الزواج الرسمية.
وأكدت أنه يتم إيواء القاصرات في مراكز الحماية إذا ثبت رفضها أو إجبارها على الزواج، وهي حالات نادرة، مشيرة إلى أن أعمار القاصرات التي تمت مباشرة حالاتهن خلال الربع الأول من العام الحالي تتراوح ما بين 15 و18 عاما.