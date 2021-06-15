“المسحل” يستقبل رئيس الاتحاد الفلسطيني بعد وصوله المملكة

استقبل رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ياسر المسحل، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وجرى خلال اللقاء، الذي شهد حضور السفير الفلسطيني في المملكة باسم عبدالله الآغا، والأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم، والأمين العام للاتحاد الفلسطيني فراس أبو هلال، بحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الاتحادين، وعدد من المواضيع ذات العلاقة.
يذكر أن المنتخب الفلسطيني يختتم، اليوم الثلاثاء، مبارياته بالمرحلة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بمواجهة المنتخب اليمني في الرياض. وفق “أخبار 24”.
ويحل المنتخب الفلسطيني في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، فيما يحل المنتخب اليمني خامسا برصيد 5 نقاط.