غدًا.. يوم حـاسم ينتظر فرق آسيوية اليد 23

تستأنف غداً الأربعاء مباريات الدور التمهيدي من البطولة الآسيوية الـ 23، للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، والتي يستضيفها نادي الوحدة، وتقام مبارياتها على الصالة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، إذ خضعت الفرق المشاركة اليوم الثلاثاء للراحة.
وتنطلق مواجهات اليوم الرابع بلقاء مس كرمان الإيراني وأوزبك الأوزبكي عند الساعة الحادية عشر صباحاً، فيما يواجه السالمية الكويتي نظيرة العربي القطري عند الواحدة ظهراً، ويليها لقاء الدحيل القطري والكويتي الكويتي.
ويواجه الوحدة السعودي فريق القطن اليمني عند الخامسة عصراً، وتختتم مباريات الغد بلقاء مضر السعودي، والنجمة البحريني. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن فريق العربي القطري يتصدر المجموعة الأولى بـ 4 نقاط من مواجهتين، يليه مضر بنفس النقاط من 3 مواجهات، وثالثاً النجمة البحريني والسالمية الكويتي بنقطتين، وأخيراً شاهد كازرون الإيراني بدون نقاط.
فيما يتصدر الدحيل القطري سلم ترتيب المجموعة الثانية بـ6 نقاط بالتساوي مع الكويت الكويتي، ويليهما مس كرمان بـ 4 نقاط، ثم أوزبك الأوزبكي بنقطتين، وأخيراً الوحدة والقطن اليمني بدون نقاط.