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اخبار رياضية > وليد الفراج يتوقع تغييرات كبيرة بالإعلام الرياضي.. ويوجه هذه النصيحة
15/06/2021   6:35 م

وليد الفراج يتوقع تغييرات كبيرة بالإعلام الرياضي.. ويوجه هذه النصيحة

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توقع الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، حدوث تغييرات كبيرة في الإعلام الرياضي بالعالم العربي، خلال الفترة المقبلة، موجهًا نصيحة إلى زملائه.

وقال “الفراج”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أتوقع تغييرات واسعة في محتوى وطريقة الإعلام الرياضي بالعالم العربي خلال السنوات الثلاث المقبلة”.

وتابع: “ناس كثير راح تعاني في التكيف مع متطلبات ووعي وثقافة المشاهد الجديد.. نصيحتي لنفسي ولكل زملائي.. يجب أن نتطور أكثر وبشكل أكبر وإيقاع أسرع.. الزمن لا يتحمل حوارات طويلة وإيقاع بطيء”. وفق “أخبار 24”.

وليد الفراج يتوقع تغييرات كبيرة بالإعلام الرياضي.. ويوجه هذه النصيحة

اخبار رياضية
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