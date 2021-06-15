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اخبار رياضية > إدارة الاتحاد لـ”كاريلي”: استعد للسيناريو الأسوأ مع الفريق
15/06/2021   6:33 م

إدارة الاتحاد لـ”كاريلي”: استعد للسيناريو الأسوأ مع الفريق

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دعت إدارة نادي الاتحاد مدرب فريقها الأول لكرة القدم، فابيو كاريلي، إلى تجهيز الفريق للموسم المقبل، مع الأخذ في الاعتبار السيناريو الأسوأ بعدم قدرة النادي على تسجيل لاعبين جدد.

وأبلغت الإدارة “كاريلي”، وفقا لـ”الوطن”، بأنه من المحتمل أن يخوض الفريق الموسم المقبل بنفس اللاعبين، وأن عليه الاستعداد للموسم المقبل وفقا لهذا الاحتمال.

الجدير بالذكر أن النادي يحاول حاليًا حل معضلة ديوانه واجبة السداد حتى يتمكن من الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي ستمكنه من التعاقد مع لاعبين جدد.

وتتجاوز ديون الاتحاد 140 مليونا، ويسعى النادي إلى توقيع عقود استثمارية ضخمة، وزيادة الترويج للاشتراك في بطاقة عضويته، من أجل توفير أموال لسد ما عليه من مستحقات مالية.

إدارة الاتحاد لـ”كاريلي”: استعد للسيناريو الأسوأ مع الفريق

اخبار رياضية
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