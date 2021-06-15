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اخبار رياضية > قرار جديد من الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد
15/06/2021   6:33 م

قرار جديد من الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

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كشفت مصادر، اليوم (الثلاثاء) عن اتخاذ إدارة الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، قراراً هامًا قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.

وبدأت إدارة الأهلي وفقاً لـ”الرياضية” العمل في صيانة أرضية الملعب الرئيس في النادي من أجل تجهيزه قبل انطلاق تدريبات الفريق الأول استعدادًا للموسم الجديد.

وأضافت المصادر أن أرضية ملعب النادي الأهلي ستكون جاهزة تمامًا عند عودة الفريق من معسكره الخارجي، الذي تقرَّر أن يُجرى في تونس بداية يوليو المقبل، ويستمر حتى نهاية الشهر ذاته.

يُذكر أن فريق الأهلي أنهى الموسم المنصرم، محتلاً المركز الثامن في منافسات دوري المحترفين، برصيد 39 نقطة.

قرار جديد من الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

اخبار رياضية
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