صديقة للبيئة وتعمل بالطاقة الشمسية .. “أمانة الشرقية” تركّب “الكراسي الذكية” في المواقع الحيوية بالخبر

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم (الثلاثاء)، الانتهاء من تنفيذ أعمال تركيب “الكراسي الذكية” في عدد من المواقع الحيوية والمتنزهات بمحافظة الخبر.
وشملت تلك المواقع: “ممشى حي الراكة، وممشى الأمير تركي، والواجهة البحرية، وكورنيش الخبر الشمالي”، حيث تأتي هذه المبادرة لتحسين جودة حياة سكان وزوّار المنطقة.
وأوضحت الأمانة أن الكراسي صديقة للبيئة وتعمل بالطاقة الشمسية، وتضم شحناً لاسلكياً لأجهزة الهاتف الجوال، إضافة إلى منافذ USB، وإضاءة ليلية، إلى جانب تميزها بتصاميم حديثة متنوعة الشكل والحجم.
من جهة أخرى نفذت الأمانة أعمال تأهيل عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمحافظة رأس تنورة، والتي شملت: “شارع ابن خلدون، وشارع الأمير متعب بن عبدالعزيز بحي قرطبة، وشارع الإمام أبو حنيفة، وشارع الملك عبدالله بحي الزهور”.
وفق “أخبار 24”.