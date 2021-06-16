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أخبار محلية > “الأرصاد”: تنبيهات بأتربة مثارة ورياح نشطة في بعض المناطق وأمطار رعدية بأخرى
16/06/2021   11:15 ص

“الأرصاد”: تنبيهات بأتربة مثارة ورياح نشطة في بعض المناطق وأمطار رعدية بأخرى

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأربعاء)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، بعدد من مناطق المملكة، ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.

وأوضح المركز أن أجزاء من منطقة الرياض بما فيها العاصمة، والمنطقة الشرقية، ومحافظة شرورة بمنطقة نجران، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ11 صباحاً وتستمر حتى الـ8 مساءً، بينما تبدأ في شرورة من الواحدة ظهرا وتستمر حتى الـ9 مساء.

وأشار إلى أن محافظات (أضم، والطائف، وميسان) بمنطقة مكة، وأجزاء من مناطق عسير، والباحة، وجازان، ستشهد هطول أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتنتهي الساعة الـ8 مساءً، بينما تمتد في جازان حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم. وفق “أخبار 24”.

وأبان أن محافظات جدة ،ورابغ، والليث بمنطقة مكة المكرمة، ستشهد رياحا نشطة يرافقها ارتفاع في أمواج البحر وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، موضحاً أن الحالة تستمر حتى الـ6 مساء.

“الأرصاد”: تنبيهات بأتربة مثارة ورياح نشطة في بعض المناطق وأمطار رعدية بأخرى

أخبار محلية
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