“الشؤون البلدية”: تأمين المباني السكنية 1.5% من تكلفة إنشاء المبنى

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، يوم أمس (الثلاثاء)، قيمة تأمين المباني السكنية، وذلك بالتزامن مع قرب تطبيق الكود السعودي للمباني السكنية.
وذكر المشرف العام على وكالة الأراضي ووكالة الشؤون الفنية بالوزارة، حسن الحازمي، أن تكلفة التأمين ستكون 1.5 % من تكلفة إنشاء المبنى، مؤكدًا أنه لن يكون هناك تلاعب، سواء من ناحية شركات التأمين والوساطة أو المهندسين والمقاولين.
وأضاف، وفقا لـ”الاقتصادية”، أن العمل جار على زيادة عدد المقاولين المعتمدين، وكذلك زيادة عدد المكاتب الهندسية التي يبلغ عدد المرخص منها لتقديم خدمات النماذج الإنشائية الجديدة حوالي 800 مكتب.
يذكر أن تطبيق الكود السعودي للمباني السكنية سيبدأ من أول يوليو المقبل على المباني الجديدة والمباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل، سواء في القطاع العام أو الخاص.