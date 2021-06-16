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أخبار محلية > “الصحة” تفند الاستفسارات والشائعات عبر دليل توعوي شامل عن لقاح كورونا للنساء
16/06/2021   4:01 م

“الصحة” تفند الاستفسارات والشائعات عبر دليل توعوي شامل عن لقاح كورونا للنساء

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أصدرت وزارة الصحة دليلاً توعوياً شاملاً لتوعية وتشجيع النساء على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحةً الطرق السليمة والصحيحة لأخذ هذا اللقاح.

وأجاب الدليل عن أهم الاستفسارات والشائعات المتداولة بشأن تلقي اللقاح، فضلاً عن استعراضه عددًا من المواضيع المهمة لكل ما تحتاجه المرأة لأخذ اللقاح الواقي من مرض كوفيد-19.

كما تناول الدليل معلومات بشأن اللقاح وعلاقته بالدورة الشهرية، والخصوبة، والحمل والرضاعة، والتجميل، وسرطان الثدي، وتكيُّس المبايض. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الخطوة تأتي استكمالا للحملة التوعوية التي تنفذها وزارة الصحة لتوعية الأفراد ضد فيروس كورونا، والحد من انتشاره.

“الصحة” تفند الاستفسارات والشائعات عبر دليل توعوي شامل عن لقاح كورونا للنساء

أخبار محلية
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