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أخبار المناطق > شاهد .. جولة في سفينة مكافحة التلوث النفطي التي وصلت إلى جدة
16/06/2021   4:01 م

شاهد .. جولة في سفينة مكافحة التلوث النفطي التي وصلت إلى جدة

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وصلت سفينة مكافحة الانسكابات الزيتية إلى جدة، أول أمس (الإثنين)، وهي واحدة من أسطول بحري مكون من 5 سفن أخرى.

ويتواجد على السفينة 12 من الكوادر المتميزة، ومن المتوقع أن تبدأ العمل خلال الأيام القادمة، بينما ستصل باقي سفن الأسطول خلال الأسبوعين القادمين.

وتتكون السفينة، ووفقا لـ”العربية”، من 4 طوابق، ويوجد في الطابق الأول غرفة القيادة، بينما احتوى الطابقان الثاني والثالث على غرف المعيشة.

واشتمل الطابق الرابع على غرف التحكم بالمحركات، وتُستخدم هذه السفن في مكافحة التلوث النفطي والبيئي، باستخدام معدات منها الكاشطات والحواجز المطاطية التي تجمع الزيوت المتسربة في البحر.

الجدير بالذكر أنه سيتم استيراد طائرتين للمشتتات الكيميائية قريبًا لتكون مرافقة للأسطول، من أجل استخدامها في الأمور المستعصية.

شاهد .. جولة في سفينة مكافحة التلوث النفطي التي وصلت إلى جدة

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