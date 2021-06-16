شاهد .. جولة في سفينة مكافحة التلوث النفطي التي وصلت إلى جدة

وصلت سفينة مكافحة الانسكابات الزيتية إلى جدة، أول أمس (الإثنين)، وهي واحدة من أسطول بحري مكون من 5 سفن أخرى.
ويتواجد على السفينة 12 من الكوادر المتميزة، ومن المتوقع أن تبدأ العمل خلال الأيام القادمة، بينما ستصل باقي سفن الأسطول خلال الأسبوعين القادمين.
وتتكون السفينة، ووفقا لـ”العربية”، من 4 طوابق، ويوجد في الطابق الأول غرفة القيادة، بينما احتوى الطابقان الثاني والثالث على غرف المعيشة.
واشتمل الطابق الرابع على غرف التحكم بالمحركات، وتُستخدم هذه السفن في مكافحة التلوث النفطي والبيئي، باستخدام معدات منها الكاشطات والحواجز المطاطية التي تجمع الزيوت المتسربة في البحر.
الجدير بالذكر أنه سيتم استيراد طائرتين للمشتتات الكيميائية قريبًا لتكون مرافقة للأسطول، من أجل استخدامها في الأمور المستعصية.
#نشرة_الرابعة | بعد يوم من وصولها.. جولة لـ #العربية على متن إحدى سفن السعودية لمعالجة التلوث النفطي@saudalkhalaf pic.twitter.com/vlGbxqTRyI
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 15, 2021
لقطات لسفينة مكافحة الانسكابات الزيتية التي وصلت إلى #جدة غرب #السعودية، وهي واحدة من أسطول بحري مكون من 5 سفن أخرى
عبر:@saudalkhalaf pic.twitter.com/Ujj9x4SIou
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 16, 2021